Muğla'da jandarma ekipleri 4 ayda 2 bin 311 göçmen yakaladı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-28 Nisan tarihlerinde yürüttükleri çalışmada 2 bin 311 göçmen yakaladı, 48 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Ülkelerindeki iç karışıklık ya da ekonomik ve siyasi belirsizlikler nedeniyle daha iyi bir yaşam ümidiyle Avrupa'ya geçmeye çalışan kaçakların umuda yolculuğu hem denizden hem de karadan hız kesmeden sürüyor.

Muğla ve ilçelerinde göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığınca 1 Ocak 28 Nisan tarihlerinde icra edilen faaliyetlerde müdahale edilen 183 olayda 2 bin 311 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalamalarda göçmen kaçakçılığı olaylarına karışan ve gözaltına alınan 111 şüpheliden 48'i sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 28 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 35 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 32 araç, 7 tekne, 25 bot, 25 bot motoru, bin 200 litre yakıt ele geçirildi.

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