Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da silahla yaralama suçundan aranan firari zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Muğla'da silahla yaralama suçundan aranan firari zanlı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silahla yaralama suçundan aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silahla yaralama suçundan aranan şüpheli, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, 3 Ekim 2022'de, Gümbet Barlar Sokağı'nda silahla yaralama olayına karıştığı iddia edilen zanlının, ilçede bir evde gizlendiğini belirledi.

Hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan yakalama kararı bulunan O.U, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Bodrum Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title