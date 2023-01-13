Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlılar C.Ş, F.E.A. ve İ.F'nin ellerinde bulunan piyade tüfeği, tabanca ve fişekleri satmak için müşteri aradığını öğrendi.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaldığı Kapıkargın Mahallesi Sarsala Koyu mevkisinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda seyyar dipçikli kalaşnikof piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 57 fişek, 3 tabanca, 6 tabanca şarjörü, 118 mermi, kurusıkı tabanca, kasatura ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel