Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Fethiye ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Fethiye ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göcek Mahallesine il dışından D.G'nin silah getireceği ve H.Ç. aracılığı le satacağı bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda seri numaraları silinmiş 7 silah ve şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından "silah kaçakçılığı ve ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

2 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Hisarcık, Jandarma, Fethiye, Silah, Güncel, Haberler

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