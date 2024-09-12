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Muğla'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Tabanca ve 4 Tüfek Ele Geçirildi

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Muğla'nın Bodrum, Milas, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 3 av tüfeği ile 4 kurusıkı tabanca ele geçirildi. 13 kişiden biri tutuklandı.

MUĞLA'nın Bodrum, Milas, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde polis ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 3 av tüfeği ile 4 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişiden silah ticareti yaptığı belirlenen Yücel Z. (49) tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Büro Amirliği ekipleri Bodrum, Milas, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmasının ardından 5 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 4 pompalı tüfek, 3 av tüfeği, 213 tabanca fişeği ile onlarca tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yücel Z. silah ticareti yapma suçundan tutuklanırken, 12 kişi serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Güvenlik Fethiye Dalaman Ortaca Bodrum Güncel Milas Muğla Suç

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