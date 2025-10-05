Haberler

Muğla'da Silah Kaçakçılarına Operasyon: 4 Tutuklama
Güncelleme:
Muğla'da düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yapan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Muğla'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde ruhsatsız silah bulunduran, satan ve sosyal medya hesaplarından silah paylaşan kişililere yönelik operasyon düzenlendi.

Farklı ilçelerde belirlenen 13 adreste yapılan aramalarda 3 ruhsatsız, 2 kurusıkıdan bozma ve 5 kurusıkı tabanca, bir tabanca gövdesi, 12 ruhsatsız av tüfeği, 2 havalı tüfek, 212 tabanca fişeği, 283 av tüfeği kartuşu, bir kılıç, bir işlemeli çelik bıçak ve 4 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden 5'i emniyetteki ifade işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
