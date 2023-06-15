Muğla'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 tabanca, 3 av tüfeği ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi

Muğla'nın Bodrum, Milas ve Yatağan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 4 tabanca, 3 av tüfeği, 5 şarjör, 1 kama, 1 kılıç ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi. 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Bodrum, Milas ve Yatağan ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 tabanca, 3 av tüfeği, 5 şarjör, 1 kama, 1 kılıç ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi. Göaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbarat çalışması sonucu, Bodrum, Yatağan ve Milas ilçelerinde silah ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yatağan, Milas ve Bodrum ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada ruhsatsız 4 tabanca, 3 av tüfeği, 5 şarjör, 138 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 kama, 1 kılıç, suçta kullanıldığı değerlendirilen 11 cep telefonu ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.