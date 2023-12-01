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Muğla'da sık sık şikayet edilen yolda radar uygulaması

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, vatandaşların sık sık şikayet ettiği Düğerek yolu üzerinde radar uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 39 araç kontrol edilirken 13 araca toplamda 24 bin 574 TL para cezası kesildi.

Vatandaşlar tarafından sık sık şikayet edilen yolda radar uygulaması

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Düğerek yolu üzerinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından radar uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 39 araç sorgulanırken 13 araca 24 bin 574 TL para cezası uygulandı.

Trafik kazalarının başlıca nedenlerinin ilk sırasında gelen aşırı hız konusunda etkin olarak mücadele edilmesine ve sürücülerin belirlenmiş olan azami hız sınırlarına uyma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik, Muğla'da Denizli ve Aydın çevre yolları, Atatürk ve Uğur Mumcu Bulvarları başta olmak üzere, özellikle hızdan kaynaklı birçok kazanın meydana geldiği Düğerek yolu üzerinde meydana gelen trafik kazalarını önlemek amacıyla, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından radar uygulaması yapıldı. Vatandaşlar tarafından sık sık CİMER'e şikayet konusu da olan yoldaki uygulamada 39 araç kontrol edilirken 13 araca 24 bin 574 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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