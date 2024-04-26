Muğla'da seyir halindeki tır alev aldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.
Antalya-Fethiye kara yolu Sarıyer mevkisinde Musa Uzun idaresindeki 32 DL 332 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürüldü.
Alevlerin sardığı tır kullanılamaz hale geldi.