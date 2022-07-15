Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı
AA - Durmuş Genç - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
C.A. idaresindeki 48 RA 134 plakalı otomobili, İçmeler Mahallesi Asparan mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otomobil yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
AA / Durmuş Genç - Güncel