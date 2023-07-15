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Muğla'da seyir halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Yakup B. idaresindeki 35 BIG 249 plakalı minibüs, Fethiye-Antalya kara yolu Bayır mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Güncel

Seydikemer İtfaiye Muğla Güncel Haberler

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