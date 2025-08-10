Muğla'da Serinlemek İçin Girdiği Derede Boğuldu

Güncelleme:
Muğla'nın Ula İlçesi'nde Akyaka Kadın Azmağı Deresi'ne serinlemek için giren 35 yaşındaki Hakan Öz, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları tarafından ihbar edilen olayda, dalgıç ekipleri tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

Muğla'nın Ula İlçesinde dereye giren kişi boğuldu.

Serinlemek için Akyaka Kadın Azmağı Deresi'ne giren Hakan Öz (35), bir süre sonra gözden kayboldu.

Öz'ün arkadaşları durumu görerek 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Dalgıç ekiplerinin çalışması sonucu Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
