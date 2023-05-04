Muğla'da 'Seçim Güvenliği Toplantısı' yapıldı

Muğla'da, Vali Orhan Tavlı başkanlığında "Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikte yapılan toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler görüşüldü.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Muğla ve ülkeye hayırlar getirmesini dileyen Tavlı, milli iradenin sandığa tam olarak yansıması, seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Toplantı için Vali Tavlı'ya teşekkür eden siyasi parti il başkanları, Muğla'da seçimlerin demokratik olgunlukla geçtiğini, Muğla'da demokrasi kültürü ve geleneğinin yerleştiğini, kentin bu konuda Türkiye'de örnek gösterilen illerinden olduğunu ifade etti.