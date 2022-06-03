Muğla'da sazlıktan metruk binalara sıçrayan yangın söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da sazlıktan metruk binalara sıçrayan yangın söndürüldü

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
 - Güncelleme:
Muğla'da sazlıktan metruk binalara sıçrayan yangın söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sazlık alanda çıkan ve iki metruk binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sazlık alanda çıkan ve iki metruk binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

İddiaya göre, Foça Mahallesi'ndeki sazlık alanda ateşle oynayan 3 çocuk, yangına sebep oldu.

Olay yerinden yükselen dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan yangına sebep oldukları öne sürülen 3 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Fethiye Muğla Foça Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title