Muğla'da sazlıktan metruk binalara sıçrayan yangın söndürüldü - Haberler

Muğla'da sazlıktan metruk binalara sıçrayan yangın söndürüldü
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde sazlık alanda çıkan ve iki metruk binaya sıçrayan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sazlık alanda çıkan ve iki metruk binaya sıçrayan yangın söndürüldü.
İddiaya göre, Foça Mahallesi'ndeki sazlık alanda ateşle oynayan 3 çocuk, yangına sebep oldu.
Olay yerinden yükselen dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Öte yandan yangına sebep oldukları öne sürülen 3 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildiği öğrenildi.
AA / Ali Rıza Akkır - Güncel