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Muğla'da şarj aletine uyuşturucu gizlediği belirlenen kişi yakalandı

Muğla'da şarj aletine uyuşturucu gizlediği belirlenen kişi yakalandı

Güncel Haberler

Bodrum ilçesinde bilgisayar şarj aletine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Bodrum ilçesinde bilgisayar şarj aletine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye dışardan uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Şüpheli H.C.D'ye yönelik operasyon düzenleyen ekipler, üzerinde ve eşyalarında yaptıkları aramada, bilgisayar şarj aleti içerisine zulalanmış uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bodrum Güncel Haberler

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