Muğla'da şarampole yuvarlanan LPG tankerinin sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole yuvarlanan LPG tankerinin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve yapılan incelemede patlamaya neden olabilecek bir durumun olmadığı belirlendi. Tankerin kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.