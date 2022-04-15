Muğla'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü - Haberler

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Muğla'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Birol Duman (44) idaresindeki 48 ABT 977 plakalı kereste yüklü kamyonet, Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisinde şarampole devrildi. Kamyonet, yaklaşık 50 metre yuvarlanarak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi sürücü Duman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonetten itfaiye ekibince çıkarılan yaralılar Ayşe Duman (41), Buğra Ege Yılan (11) ile Deniz Duman (8) ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Muğla'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü

Muğla'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü

Muğla'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü

Muğla'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü

Muğla'da şarampole yuvarlanan kamyonetteki 1 kişi öldü

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Birol Duman, Kamyonet, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

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