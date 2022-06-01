Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Durmuş Ali Pınar idaresindeki 48 NH 747 plakalı otomobil, Kozağaç Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Pınar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Kürşat Ceylan ise 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title