Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı - Haberler

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Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

SEYDİKEMER, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Dudu Güngörmez idaresindeki 48 FG 860 plakalı otomobil, Fethiye- Antalya kara yolu Dont mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki Hanife Malpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile Esma Met, Halil Güngörmez, Batuhan Güngörmez (3) ve Emir Sarışlı (3) Fethiye'deki hastanelerde tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Seydikemer, Antalya, Muğla, Ölü, Güncel, Haberler

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