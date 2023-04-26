Muğla'da şap hastalığıyla aşı mücadelesi olumlu sonuç verdi

Muğla'da 2023 Ocak ayında Irak'ta görülen Şap SAT-2 serotipi hastalığın Türkiye'de yayılmasının önüne geçmek amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "hastalığa duyarlı hayvan hareketlerine" getirilen kısıtlamaların, 28 Nisan itibarıyla kaldırılacağı bildirildi.

İl Tarım ve orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şap SAT-2 serotipine karşı Şap Enstitüsü tarafından 37 gün gibi kısa bir sürede geliştirilen aşı mücadelesinin olumlu sonuçlar verdiği belirtildi.

Ülkede bugüne kadar 14,5 milyon doz aşı üretimi yapılarak, 8 milyon büyükbaş hayvanın aşılandığına vurgu yapılan açıklamada, aşılama çalışmalarının bir yandan yoğun şekilde devam ederken, hastalığın ülkede yayılmasını önlemek amacıyla hastalığa duyarlı hayvan hareketlerine getirilen kısıtlamaların, aşılama oranlarında yakalanan başarı ve hastalığın yayılışının önüne geçilmiş olması sebebiyle bakanlık talimatları gereği 28 Nisan 2023 itibarıyla kaldırıldığı ifade edildi.

Söz konusu talimat gereğince; il içi hareketlerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan nakillerinde aşı şartı aranmayacağı, il dışı küçükbaş hayvan hareketlerinde de aşı şartı aranmayacağı, il dışı büyükbaş hayvan hareketlerinde ise SAT-2 aşısı yapılmış olma ve üzerinden 21 gün geçmiş olma şartı aranacağı kaydedildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, yaptığı açıklamasında, yapısı gereği rüzgarla bulaşabilen bir virüse karşı kararlı ve çetin bir mücadele sürdürdüklerini ve kısa süre içinde hastalığın yayılmasının önüne geçtiklerini söyledi.

Üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Saylak, şunları aktardı:

"Bu süre zarfında hayvan kesimi, ihracı ve ithaline getirdiğimiz yasaklar sonuç verdi. Önümüzdeki süreçte, bu kısıtlamaları aşama aşama kaldırıyoruz. İl sınırları içinde hem küçük hem de büyükbaş hayvan hareketinde, aşı sorgulamayacağız. Fakat büyükbaş hayvanların il dışına çıkarılması durumunda, tüm Türkiye'de aşı kontrolünü yapmak durumundayız. Halkımızın sağlığı için bir süre daha tedbiri elden bırakmayacağız. Aşının hızlı şekilde üretimini gerçekleştiren enstitü uzmanlarına, üretilen aşının sahada duyarlı hayvanlara büyük gayretle sahada uygulayan Veteriner Hekim, Tekniker ile Teknisyen personelimize ve kısıt döneminde kurallara uyarak hastalıkla mücadelede yanımızda olan siz değerli üreticilerimize çok teşekkür ediyoruz."