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Muğla'da Şantiye Deposunda Patlayan Tüp Yangın Korkusu Yarattı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şantiyenin deposunda çıkan yangında üst üste patlamalar yaşandı. Yangın maddi hasarla atlatıldı.

Patlayan tüp, korku dolu anlar yaşattı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde şantiyenin deposunda çıkan yangında üst üste patlamalar yaşandı, yangın maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ortakent - Yahşi Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin konulduğu depoda elektrik kontağından yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, depoyu sardı. Yangın esnasında depodaki tüpler büyük bir gürültüyle patladı. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın yerine sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Güncel

Bodrum Muğla Güncel Haberler

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