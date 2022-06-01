Muğla'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Muğla'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sarıyer Mahallesi'nde bir samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Alevlerden etkilenen büyükbaş hayvanlara itfaiye ekibince su sıkıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çok sayıda ot balyası zarar gördü.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Seydikemer İtfaiye Yangın Muğla Güncel Haberler

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