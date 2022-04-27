Muğla'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Haberler

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Muğla'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Muğla'da Kadir Gecesi dolayısıyla Şahidi Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Muğla'da Kadir Gecesi dolayısıyla Şahidi Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Camide bulunan Sakal-ı Şerif, ilahiler eşliğinde sedef kaplamalı sandukasından çıkarılarak sergilendi.

Duygulu anların da yaşandığı ziyarette, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekmeye çalıştı.

Pandemi sürecinde teravih kılamamanın hüznü yanında Sakal-ı Şerif ziyaretinden de mahrum kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, Kadir Gecesi vesilesiyle Şahidi Camisi'nde yeniden hasretin sona erdiğini bu yüzden çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kadir Gecesi münasebetiyle Şahidi Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyaretinin ardından tespih namazı kılındı.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Sakal I Şerif, Kadir Gecesi, Muğla, Güncel, Haberler

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