Muğla'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Muğla'da Kadir Gecesi dolayısıyla Şahidi Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Camide bulunan Sakal-ı Şerif, ilahiler eşliğinde sedef kaplamalı sandukasından çıkarılarak sergilendi.

Duygulu anların da yaşandığı ziyarette, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla Sakal-ı Şerif'in fotoğrafını çekmeye çalıştı.

Pandemi sürecinde teravih kılamamanın hüznü yanında Sakal-ı Şerif ziyaretinden de mahrum kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, Kadir Gecesi vesilesiyle Şahidi Camisi'nde yeniden hasretin sona erdiğini bu yüzden çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kadir Gecesi münasebetiyle Şahidi Camisi'nde Sakal-ı Şerif ziyaretinin ardından tespih namazı kılındı.