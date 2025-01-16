Üye Girişi
Haberler
TFF resmen açıkladı! Türk futbolunda yabancı hakem dönemi

Türk futbolunda yabancı hakem dönemi
2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek

Erdoğan imzaladı! Bu 2 alana milyarca liralık yatırım yapılacak
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor

Muğla'da Sahte Zeytinyağı ve Bal Operasyonu: 890 Litre Zeytinyağı, 420 Litre Bal Ele Geçirildi

Muğla'da Sahte Zeytinyağı ve Bal Operasyonu: 890 Litre Zeytinyağı, 420 Litre Bal Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, sahte zeytinyağı ve bal üretimi yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 890 litre sahte zeytinyağı, 420 litre sahte bal ve gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen operasyonda 890 litre sahte zeytinyağı ile 420 litre sahte bal ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.İ'nin piyasadan temin ettiği ucuz pamuk, soya ve bitkisel yağların içine aroma ile endüstriyel boya katmak suretiyle sahte zeytinyağı ürettiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin Emek Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada, 890 litre sahte zeytinyağı, 420 litre sahte bal ve 2 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli C.İ'yi gözaltına aldı, ele geçirilen sahte ürünleri imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
img

Müdür yardımcısını bıçaklayan gencin asıl hedefi başkasıymış
img

Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia!
img

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte içkiden ölen kişinin büfeden alışveriş yaptığı anlar ortaya çıktı

Görüntüdeki adam ölüme yürüyen 30 kişiden yalnızca biri
Aksaray'da iğrenç olay! Antrenör, 5 erkek çocuğunu tacizden tutuklandı

5 erkek çocuğunu taciz etti! Bakın kendini nasıl savundu
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Kurtardığı penaltı 16 yaşındaki kalecinin sonu oldu

Kurtardığı son penaltı oldu
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.