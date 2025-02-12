Muğla'da Sahte İçki Operasyonunda Bir Şüpheli Yakalandı
Muğla'nın Ula ilçesinde sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada büyük miktarda el yapımı içki ve kaçak malzeme ele geçirildi.
Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Akyaka Mahallesi'nde ikamet eden A.C'nin evinde el yapımı sahte ve bandrolsüz içki bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 400 litre el yapımı şarap, 70 litre el yapımı rakı, 30 litre bandrolsüz viski, 20 litre bandrolsüz votka, 35 litre el yapımı likör, 55 litre etil alkol, 70 litre şarap mayası, 26 Anason yağı, 4 içki yapımında kullanılan düzenek, av tüfeği, havalı tüfek, 70 av tüfeği fişeği, 2 tarihi eser niteliği bulunan haç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.