Muğla'da sahte içki operasyonu: 2 zanlı gözaltına alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde sahte içki ve kaçakçılığa yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki üretimi ve gümrük kaçağı ürün satışını önlemek amacıyla çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, satışa hazır 7 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan ürün ve malzeme, 65 karton boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 15 bin 280 dolu makaron, 17 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.