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Muğla'da Sahte İçki Operasyonu: 11 Gözaltı

Muğla'da Sahte İçki Operasyonu: 11 Gözaltı
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Muğla ilinin Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Milas ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 121 litre el yapımı içki ve 93 litre etil alkol ele geçirildi.

Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Milas ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Menteşe, Marmaris, Fethiye ve Milas ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

İkametlerde yapılan aramada 121 litre el yapımı içki, 93 litre etil alkol, 10 alkol kiti, 13 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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