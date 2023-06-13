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Muğla'da sağanak yağış etkili oldu

Güncel Haberler

Muğla'ya yapılan sağanak yağış uyarısının ardından bazı bölgelerde yağış etkili oldu. Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla'ya sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarının ardından Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası dereler taşarken mahalle yolları göle döndü. Mahalleye giden bazı yollarda sel ile birlikte dağdan inen taşlardan dolayı ulaşımda zorluk yaşandığı öğrenildi.

Muğla'da sağanak yağış etkili oldu

MUĞLA - Muğla'ya yapılan sağanak yağış uyarısının ardından bazı bölgelerde yağış etkili oldu.

Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Muğla'ya sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarının ardından Menteşe ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde şiddetli yağış sonrası dereler taşarken mahalle yolları göle döndü. Mahalleye giden bazı yollarda sel ile birlikte dağdan inen taşlardan dolayı ulaşımda zorluk yaşandığı öğrenildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt - Güncel

Muğla Güncel Haberler

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