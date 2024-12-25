Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Türk-İş'ten hükümete tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz, çağırmasınlar
TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
Vatandaş memur maaşını sordu, Özgür Özel'in cevabı hayal kırıklığı yarattı
Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı
Kazakistan'da düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia
Düşen yolcu uçağıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Muğla'da Sağanak Tarım Arazilerini Su Bastı

Muğla'da Sağanak Tarım Arazilerini Su Bastı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gerçekleşen sağanak sonucu, birçok tarım arazisi sular altında kaldı. 24 saatte metrekareye 156 kilogram yağış düştü ve Düğerek, Yaraş, Ortaköy gibi mahallelerde zarar oluştu.

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Merkez ilçe Menteşe'de 24 saatte metrekareye 156 kilogram yağış düştü.

Kentte etkili olan sağanağın ardından Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Ekipler, yağışlardan en çok etkilenen Kötekli, Karşıyaka ve Karamehmet mahalleleri ile yağmur nedeniyle bozulan yollarda çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
img

Bir hafta önce ölen genç fenomenin mezarı açıldı
img

Suriye'nin yeni yönetiminde kritik üniversite kararı!
img

TÜRK-İŞ Başkanı'ndan tarihi asgari ücret resti: Artık yokuz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü propagandasından hakkında soruşturma açılan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Altcoin rallisi başlıyor mu?
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde karısına yaptığına bakın
Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?

Son Dakika Haberleri

Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? BUGÜN MAÇ YOK MU? 25 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Çarşamba hangi diziler var? 25 Aralık Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Leyla 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leyla 15. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 25-26 Aralık Tuzla, Kağıthane, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.