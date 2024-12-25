Muğla'da Sağanak Tarım Arazilerini Su Bastı

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Merkez ilçe Menteşe'de 24 saatte metrekareye 156 kilogram yağış düştü.

Kentte etkili olan sağanağın ardından Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Ekipler, yağışlardan en çok etkilenen Kötekli, Karşıyaka ve Karamehmet mahalleleri ile yağmur nedeniyle bozulan yollarda çalışma başlattı.