Muğla'da Ruhsatsız Silah Bulunduran 12 Kişi Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da yapılan operasyonda ruhsatsız silah bulunduran 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla'da evlerinde ruhsatsız silah bulunduran 12 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Menteşe ve Milas ilçelerinde tespit edilen 12 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 bin 264 tabancalara ait fişek, 23 av tüfeği kartuşu, tabancalara ait 16 şarjör, bıçak, muşta, 2 biber gazı ile uyuşturucu ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.