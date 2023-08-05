Muğla'da Roman Vatandaşlara Yönelik Saha Çalışmaları Devam Ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü, Roman vatandaşlara yönelik yeni strateji belgesi ve il eylem planı çerçevesinde saha çalışmalarına devam ediyor. Yatağan, Milas ve Bodrum Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından roman vatandaşların hane ziyaretleri yapılarak, değerlendirme raporları hazırlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürlüğü Roman vatandaşlara yönelik yeni strateji belgesi ve il eylem planı çerçevesinde saha çalışmalarına devam ediyor.

Yatağan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Milas Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Bodrum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından eylem planı gereğince roman vatandaşların hane ziyaretleri yapılarak, değerlendirme raporlarının hazırlanmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdür Yardımcısı Özgür Kırmızıtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Yatağan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Özge Ceylan, Milas Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ramazan Özcan, Bodrum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Gülcan İncedayı Doğmaz, Fethiye Selanikli Romanlar Derneği Başkanı Alp Acu ve kuruluş personelleri katıldı. - MUĞLA