Üye Girişi
Haberler

Muğla'da restoranda çıkan yangın ormana sıçradı

Güncel Haberler

Muğla'nın Datça ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, makilik ile ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, makilik ile ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Hızırşah Mahallesi'nin Asardibi mevkisindeki restoranda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, makilik ile ormana da sıçradı. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterler ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Muğla Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title