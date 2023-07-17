Muğla'da restoranda çıkan yangın ormana sıçradı

Muğla'nın Datça ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, makilik ile ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Hızırşah Mahallesi'nin Asardibi mevkisindeki restoranda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, makilik ile ormana da sıçradı. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterler ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.