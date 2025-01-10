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Muğla'da 'Reis 48' Kontrol Gemisi Hizmete Girdi

Muğla'da 'Reis 48' Kontrol Gemisi Hizmete Girdi
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Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından inşa edilen kontrol ve denetim gemisi 'Reis 48', Mavi Vatan'ın korunması amacıyla Bodrum'da görevine başladı. Törende, geminin deniz ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağı vurgulandı.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından inşa edilen kontrol ve denetim gemisi "Reis 48" Bodrum ilçesinde düzenlenen törenle göreve başladı.

Mavi Vatan'ın korunması ve deniz ekosisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla inşa edilen gemi için Türkbükü Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törende konuşan Muğla Vali Vekili Mehmet Eriş, denizlerin ve su kaynaklarının daha güçlü şekilde korunması hedefiyle geminin görev yapacağını belirtti.

Eriş, teknenin yapımında ve denize indirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz da kontrol gemilerinin denizlerin korunmasında çok önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Türkiye'de kontrol gemisi sayısının 112'ye ulaştığı bilgisini veren Türkyılmaz, bu gemilerden 26'sının denizlerde faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da teknede 3D sonarın yanı sıra gece görüşlü termal kamerası, su altı ve hava dron ile denetim yapılacağını kaydetti.

Törenin sonunda İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın dualarıyla açılış kurdelesi kesildi.

Protokol heyeti, Reis 48'e binerek incelemelerde bulundu.

Gemi, daha sonra denize açılarak hayalet ağ temizliğinin yapıldığını bölgeye gitti.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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