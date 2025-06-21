Muğla'da Polis Ekipleri Sınava Geç Kalan Öğrencilere Yardım Etti

MUĞLA'da Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne ( Tyt ) geç kalan öğrencileri, polis ekipleri yetiştirdi.ÖSYM tarafından yapılan YKS'nin ilk oturumu TYT için öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu nedenle oluşan trafikte kalan ve sınava yetişememe riski olan adayları alıp motosikletle ya da ekip otosuyla sınava girecekleri okullara ulaştırdı. Adaylar, polis ekiplerine teşekkür etti.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,