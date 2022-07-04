Muğla'da polis ekipleri ormanlık bölgelerde denetim yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da polis ekipleri ormanlık bölgelerde denetim yaptı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
Muğla'da polis ekipleri ormanlık bölgelerde denetim yaptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tatilcilerin yoğunlukla bulunduğu ormanlık alanları kontrol eden polis ekipleri, yangın tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, tatilcilerin yoğunlukla bulunduğu ormanlık alanları kontrol eden polis ekipleri, yangın tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Karagözler Mahallesi'ndeki koyların bulunduğu bölgede denetim yaptı.

Tatilcilerin yangın riskine karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıldığı uygulamada, bölgede herhangi bir duman görülmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması istendi.

Trafik ve asayiş yönünde de denetimlerin yapıldığı kontrollerde kurallara uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.

Emniyet yetkilileri, bölgedeki kontrollerin sıklıkla devam edeceğini bildirdi.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title