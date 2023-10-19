Muğla'da plakasız motosiklet sürücüsü Atatürk heykeline çarptı
Güncel Haberler
Muğla'nın Menteşe İlçesinde plakasız motosiklet sürücüsü polisten kaçarken Cumhuriyet Meydanında Atatürk heykelinin bulunduğu alana girerek kaza yaptı. Kaza sonucunda sürücü ve yanındaki iki kişi yakalandı, yaralanan genç ise hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Menteşe İlçesinde plakasız motosiklet sürücüsü polisten kaçarken Cumhuriyet Meydanında Atatürk heykelinin bulunduğu alana girerek kaza yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Recai Güreyi caddesinden ters yönden gelen plakasız motosiklet sürücüsü polisleri görünce kaçmaya çalıştı. Motosiklet sürücüsü ters yönden Recai Güreli Caddesinden Cumhuriyet Meydanına hızlı girince Atatürk heykelinin bulunduğu alana çarparak durabildi.
Kaza yapan motosiklet sürücüsü ve yanındaki iki kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralanan genç 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA