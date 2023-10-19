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Muğla'da plakasız motosiklet sürücüsü Atatürk heykeline çarptı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde plakasız motosiklet sürücüsü polisten kaçarken Cumhuriyet Meydanında Atatürk heykelinin bulunduğu alana girerek kaza yaptı. Kaza sonucunda sürücü ve yanındaki iki kişi yakalandı, yaralanan genç ise hastaneye kaldırıldı.