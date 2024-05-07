Muğla'da PKK/KCK/YPG üyesi 1 zanlı gözaltına alındı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan M.İ'nin Dalaman'da olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan zanlı, adli makamlar tarafından tutuklandı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde terör örgütü PKK/KCK/ Ypg üyesi olduğu iddiasıyla 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arananlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, silahlı terör örgütü PKK/KCK/YPG üyesi olmak suçundan Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan M.İ'nin Dalaman'da olduğu tespit edildi.
Teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan M.İ, adli makamlardaki işlemlerinin ardından tutuklandı.???????