Muğla'da PKK/KCK propagandası yapan 2 zanlı gözaltına alındı
Muğla'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Muğla'da sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılığın talimatı doğrultusunda terör örgütünün propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, önceki yıllarda sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen 2 şüpheli yakalandı.
Polis merkezine götürülen zanlıların ifade işlemleri sürüyor.