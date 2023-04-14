Muğla'da PKK/KCK operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Muğla'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Muğla'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK ile iltisaklı kişilerin tespit edilmesi, engellenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda tespit edilen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda B.A, A.B. ve H.K. gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA / Güncel