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Muğla'da PKK/KCK operasyonunda 3 kişi yakalandı

Muğla'da PKK/KCK operasyonunda 3 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Muğla'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK ile iltisaklı kişilerin tespit edilmesi, engellenmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda tespit edilen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda B.A, A.B. ve H.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Muğla PKK Güncel Haberler

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