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Muğla'da park halindeki kamyonet yandı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Muğla'da park halindeki kamyonet yandı

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonetteki yangını itfaiye söndürdü.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonetteki yangını itfaiye söndürdü.

Aydınlıkevler Mahallesi Kasımpatı Sokakta park halindeki kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi araçtaki yangını söndürdü.

Motor kısmı ve şoför mahalli yanan kamyonette hasar oluştu.

AA / Durmuş Genç - Güncel

İtfaiye, Yangın, Muğla, Güncel, Haberler

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