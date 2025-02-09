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Muğla'da Park Halindeki Araçlar Kundaklandı, İki Şüpheli Tutuklandı

Muğla'da Park Halindeki Araçlar Kundaklandı, İki Şüpheli Tutuklandı
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Seydikemer ilçesinde park halindeki otomobil ve motosikletin kundaklanması olayında iki kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayla ilgili güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde park halindeki otomobil ile motosikleti kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zorlar Mahallesi'nde park halindeki otomobil ile motosikletin kundaklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.R.Z'nin yanında getirdiği benzini araçlara dökerek ateşe verdiğini ve M.E. ile olay yerinden kaçtığını tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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