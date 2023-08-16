Muğla'da Özel Teknede Yaralanan Çocuğun Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel teknede yaralanan çocuk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot ile tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi. Yaralanan çocuk, kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel teknede yaralanan çocuk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bot ile tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan çocuk için yardım çağrısı yapılması üzerine Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralanan çocuk bota alınarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildiler. - MUĞLA