Muğla'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 48 P 3223 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi Şerefler Mahallesi'nde Ü.B'nin kullandığı 48 AJT 950 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, Ü.B. ile motosiklette yolcu olarak bulanan S.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan S.Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü ise Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Atatürk Caddesi Dalaman Muğla Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Muğla'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.