Muğla'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Muğla'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu madde ele getirilen şüpheli gözaltına alındı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu madde ele getirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye Ölüdeniz yolu Ocakköy uygulama noktasında V.Y'nin kullandığı otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin, eroin, kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu nitelikli hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Uyuşturucu, Otomobil, Fethiye, Muğla, Güncel, Haberler

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