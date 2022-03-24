Muğla'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu madde ele getirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye Ölüdeniz yolu Ocakköy uygulama noktasında V.Y'nin kullandığı otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada, bir miktar metamfetamin, eroin, kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu nitelikli hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.