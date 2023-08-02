Muğla'da Otomobilin Yayaya ve Elektrik Direğine Çarpması Sonucu 4 Kişi Yaralandı
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil önce yayaya çarptı, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobilin yayaya, ardından elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.T. yönetimindeki 48 YH 314 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yoldan çıkarak O.Ö. isimli yayaya, ardından da elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, elektrik direği ile otomobil arasında sıkışan O.Ö'nün bacağının diz altından koptuğunu belirledi.
İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan O.Ö. ile otomobildeki 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel