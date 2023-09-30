Muğla'da Otomobilin Tıra ve Kamyonete Çarpması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 16 yaşındaki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki tır ve seyir halindeki kamyona çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki M.D.G. yönetimindeki 48 KN 417 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce park halinde bulunan 09 AFA 288 plakalı tıra ardından seyir halindeki 43 AL 693 plakalı odun yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol ortasındaki refüje çıkarak durabildi.

Kazada, otomobil sürücüsü M.D.G. ile otomobilde yolcu konumundaki M.A. ve A.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan A.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA