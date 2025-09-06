Haberler

Muğla'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Tanju A'nın (36) kullandığı 34 UU 6075 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Erdoğan Çite'ye (25) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
