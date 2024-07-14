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Muğla'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Kazada otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

F.B. (45) idaresindeki BN 988 PP yabancı plakalı otomobil, Fethiye-Antalya Yayla Ceylan mevkisinde, yolun karşıya geçmek isteyen Hayri Bayat'a (73) çarptı.

Sağlık ekibince Bayat'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü F.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Seydikemer Muğla Trafik Kazaları Hukuk Güncel Haberler

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