Muğla'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada yaya hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.L'nin (48) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Fethiye-Kaş kara yolu Çaykenarı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Nazar'a (41) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekince kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Nazar'ın cenazesi, hastane morguna gönderildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.