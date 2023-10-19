Muğla'da otomobilin çarptığı öğrenci davasında sanığa hapis cezası

14 Aralık 2022'de Muğla- Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde yaya geçicindeyken otomobilin çarptığı 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül hayatını kaybetmişti.

Sürücü Tolga Yağcı'nın yargılandığı davanın karar duruşması, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada Sıla'nın annesi, 'Kızım hayatını kaybetti. Sanık yüzde yüz kusurlu. Biz ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi

Sanık ise, "Başımıza böyle bir kaza geldi. Kazadan sonra aile düzenimiz kalmadı. Her gün o yoldan geçiyorum ve bu beni çok etkiliyor" dedi.

Mahkemede sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Ceza, 24 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Ayrıca şahsın ehliyetine 6 ay el konuldu. Sıla Akgül'ün aile avukatının karara itiraz edeceği açıklandı. - MUĞLA